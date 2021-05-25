Участковым инспекторам полиции повысят зарплату в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Участковым инспекторам полиции повысят заработную плату в Казахстане. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Мурат Баймукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание уделяется и оплате их (участковых инспекторов полиции - прим. ред.) труда. Формирование должного социального пакета, как известно, способствует повышению качества кадрового состава и минимизации коррупционных рисков. Соответственно, повышается и привлекательность службы», - сказал Мурат Баймукашев.

Спикер добавил, что для отбора лучших повышаются квалификационные требования к кандидатам, в том числе на замещение вакансий.

Поэтому в 2019 году участковым повышена зарплата на 25%. С начала этого года увеличена зарплата их помощникам на 30%.

«Сейчас зарплата участковых составляет от 177 до 260 тысяч тенге. Наряду с этим, со следующего года зарплата участковых будет повышена еще на 30%, а их помощников - на 7%», - сообщил Мурат Баймукашев.

Кроме того, было отмечено, что участковым с июля 2019 года выплачивается компенсация за аренду жилья. А с 1 января этого года в этот перечень включены и помощники участковых.

«Уже с апреля этого года они могут эти жилищные выплаты также использовать для приобретения жилья в собственность – путем рассрочки платежей либо ипотечного кредитования», - добавил Мурат Баймукашев.