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      Северо-Казахстанская область

    Участковые вынесли людей из горящего дома в СКО

    1 Ноября 2022, 22:10

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области участковые Азамат Тамашов и Азамат Баймусинов спасли от гибели в огне двух мужчин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, жительница села Байтерек района М.Жумабаева заметила дым над домом своего брата. В это время территорию обходили участковые. Они первыми прибыли на место пожара. В задымлённом доме полицейские обнаружили мужчину и вынесли его наружу. Владелец жилья оставался внутри. Стражи порядка входили в дом ещё дважды. В условиях нулевой видимости, задыхаясь, они нашли потерявшего сознание мужчину в зале, где уже горел потолок.

    «Медики осмотрели пострадавших. Благодаря оперативным действиям участковых инспекторов, госпитализация никому не потребовалась. Майор полиции Азамат Тамашов, обслуживающий Байтерекский сельский округ, и старший лейтенант полиции Азамат Баймусинов, ответственный за правопорядок в Конюховском сельском округе — опытные сотрудники со стажем службы более 15 лет, пользуются уважением населения. Дома их ждут дети. Оба хорошо понимали, чем рискуют, однако достойно выполнили полицейский долг», — сказал первый заместитель начальника отдела полиции района Эльдар Нургалиев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МВД РК
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