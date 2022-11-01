Участковые вынесли людей из горящего дома в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области участковые Азамат Тамашов и Азамат Баймусинов спасли от гибели в огне двух мужчин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, жительница села Байтерек района М.Жумабаева заметила дым над домом своего брата. В это время территорию обходили участковые. Они первыми прибыли на место пожара. В задымлённом доме полицейские обнаружили мужчину и вынесли его наружу. Владелец жилья оставался внутри. Стражи порядка входили в дом ещё дважды. В условиях нулевой видимости, задыхаясь, они нашли потерявшего сознание мужчину в зале, где уже горел потолок.

«Медики осмотрели пострадавших. Благодаря оперативным действиям участковых инспекторов, госпитализация никому не потребовалась. Майор полиции Азамат Тамашов, обслуживающий Байтерекский сельский округ, и старший лейтенант полиции Азамат Баймусинов, ответственный за правопорядок в Конюховском сельском округе — опытные сотрудники со стажем службы более 15 лет, пользуются уважением населения. Дома их ждут дети. Оба хорошо понимали, чем рискуют, однако достойно выполнили полицейский долг», — сказал первый заместитель начальника отдела полиции района Эльдар Нургалиев.



