Участки улицы Шугыла будут частично перекрывать в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения центральным отоплением жилых домов по улице Сулуколь Управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города проводятся работы в рамках проекта по прокладке теплотрассы по улице Шугыла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В связи с проведением работ с 22 июня по 15 июля текущего года будет проводиться поэтапное частичное перекрытие участков улицы Шугыла от проспекта Н. Тлендиева до улицы Ардагерлер.

Работы проводятся по согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.