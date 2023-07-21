Участки улиц Валиханова и Айнаколь закрыты на ремонт в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведется средний ремонт дорожного полотна по улицам Валиханова и Айнаколь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В связи с этим с 21 по 23 июля полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Валиханова от ул.Иманова до ул.Кенесары.

Также на время ремонта с 21 по 22 июля перекрыто движение по улице Айнаколь на участке от улицы Толебаева до пр.Абылайхана.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.