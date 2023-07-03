Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Участки улиц Московская и Айнаколь временно перекрыли в Астане

    3 Июля 2023, 12:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по улицам Московская и Айнаколь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

    В связи с проведением ремонтных работ с 3 по 5 июля будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Московская от улицы Бекетай до улицы Потанина.

    Также на ремонт с 3 по 4 июля закрыт местный проезд по улицы Айнаколь от улицы М.Толебаева до проспекта Абылай-хана.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Транспорт Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Не спать за рулем призывают полицейские Жамбылской области
    Работу по содержанию дорог в Жамбылской области признали неудовлетворительной
    Ремонт проспектов Абая и Аль-Фараби в Алматы: когда появятся разметки
    Более 8 тысяч дефектов на дорогах Жамбылской области выявили полицейские
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    4 Каким будет август в Казахстане - прогноз синоптиков
    5 Дарын Кулжабаев досрочно победил узбекистанца Афзалбека Бахтиерова