Участки улиц Московская и Айнаколь временно перекрыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по улицам Московская и Айнаколь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ с 3 по 5 июля будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Московская от улицы Бекетай до улицы Потанина.

Также на ремонт с 3 по 4 июля закрыт местный проезд по улицы Айнаколь от улицы М.Толебаева до проспекта Абылай-хана.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.