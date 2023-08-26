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    11:27, 26 Август 2023 | GMT +6

    Участки нескольких улиц перекрыли в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане сразу на нескольких улицах ведется ремонт. Движение на некоторых участках дорог временно закрыли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

    Ремонт дорожного полотна ведется на пересечении проспекта Туран и улицы Достык. С 26 по 27 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на этом участке.

    С 26 по 31 августа будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Республики на участке от улицы Ташенова до улицы Иманова. Здесь также ведутся ремонтные работы.

    Кроме того, на средний ремонт с 26 по 31 августа закрыта улица Туркестан на участке от улицы Достык до улицы Сыганак.

    Ранее сообщалось, что участок улицы Сыганак в Астане перекроют до 30 ноября.


    Теги:
    Дороги Инфраструктурные проекты Транспорт Астана для mail.ru
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