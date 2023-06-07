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    Участки на двух перекрестках перекрыты на ремонт в Астане

    7 Июня 2023, 18:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ведет ремонт на пересечении трассы Астана – Караганда и переулка Кобда, а также на перекрестке улицы Айтматова и шоссе Коргалжын, передает официальный сайт акимата Астана.

    Работы ведутся по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

    Так, ведется средний ремонт дорожного полотна правостороннего съезда на пересечении улицы Айтматова и шоссе Коргалжын. В связи с этим 7 июня полностью перекрыт правосторонний съезд с улицы Айтматова в направлении жилого массива Ильинка. Также текущий ремонт дорожного полотна ведется на перекрестке трассы Астана – Караганда и переулка Кобда. Движение здесь частично перекрыто с 7 по 9 июня. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Строительство Дороги
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