Участки на двух перекрестках перекрыты на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ведет ремонт на пересечении трассы Астана – Караганда и переулка Кобда, а также на перекрестке улицы Айтматова и шоссе Коргалжын, передает официальный сайт акимата Астана.

Работы ведутся по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Так, ведется средний ремонт дорожного полотна правостороннего съезда на пересечении улицы Айтматова и шоссе Коргалжын. В связи с этим 7 июня полностью перекрыт правосторонний съезд с улицы Айтматова в направлении жилого массива Ильинка. Также текущий ремонт дорожного полотна ведется на перекрестке трассы Астана – Караганда и переулка Кобда. Движение здесь частично перекрыто с 7 по 9 июня. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.