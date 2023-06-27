Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Участки лесного фонда стоимостью 678 млн тенге вернули государству в Акмолинской области

    27 Июня 2023, 13:27

    АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Аккольского района возвращены участки лесного фонда предоставленные в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, туристских и спортивных целей общей площадью 118,9 га, передает МИА «Казинформ».

    Установлено, что участки с 2016 года не использовались по целевому назначению, арендная плата не производилась.

    Более того, предпринимателями, несмотря на высокую степень риска лесных пожаров, не проведены мероприятия по их предупреждению, не разработаны противопожарные планы.

    Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для расторжения договоров по акту прокуратуры района.

    «Участки общей стоимостью 678 млн тенге возвращены в собственность государства», - говорится в сообщении прокуратуры Акмолинской области.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Акмолинская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дроны используют для мониторинга пожарной обстановки в лесах СКО
    Более 4 тыс. га леса высадят в этом году в СКО
    Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
    Почти на 25% снизилась преступность в ЗКО – прокуратура
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне