Участки лесного фонда стоимостью 678 млн тенге вернули государству в Акмолинской области

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Аккольского района возвращены участки лесного фонда предоставленные в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, туристских и спортивных целей общей площадью 118,9 га, передает МИА «Казинформ».

Установлено, что участки с 2016 года не использовались по целевому назначению, арендная плата не производилась.

Более того, предпринимателями, несмотря на высокую степень риска лесных пожаров, не проведены мероприятия по их предупреждению, не разработаны противопожарные планы.

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для расторжения договоров по акту прокуратуры района.

«Участки общей стоимостью 678 млн тенге возвращены в собственность государства», - говорится в сообщении прокуратуры Акмолинской области.