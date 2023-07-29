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    Участки еще нескольких улиц перекроют на ремонт в Астане

    29 Июля 2023, 20:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся ремонтные работы по улице Достык и на пересечении улиц Окжетпес и Медеу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Ремонт дорожного полотна ведется по улице Достык на участке от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Мангилик Ел.

    В связи с этим 29 июля частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Мангилик ел до улицы Акмешит.

    30 июля будет осуществляться полное перекрытие улицы Достык от улицы Сауран до улицы Акмешит.

    Кроме того, с 29 по 30 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении улиц Окжетпес и Медеу.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Транспорт Дороги
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