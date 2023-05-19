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    Участки еще двух улиц перекрыли на ремонт в Астане

    19 Мая 2023, 17:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит ремонтные работы дорожного полотна по улицам Гумар Караш и Биржан сал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Работы ведутся по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

    Так, средний ремонт ведется по улице Гумар Караш на участке от ул. А.Мамбетова до пр. Республики.
    В связи с этим с 19 по 21 мая на этом участке будет частично перекрыто движение, а с 22 по 25 мая ожидается полное перекрытие для автотранспортных средств.

    Кроме того, ремонт ведут по улице Биржан сал от ул. В. Гёте до ул И.Есенберлина.

    С 19 по 23 мая текущего года на вышеупомянутом участке частично перекроют движение.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Транспорт
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