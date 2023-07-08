Участки двух улиц закроют на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту улиц М.Габдуллина и Ш.Иманбаевой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ с 10 по 11 июля текущего года будет

полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы М.Габдуллина от ул. А.Иманова до переулка Речной.

Также с 9 по 10 июля перекроют движение по ул. Ш.Иманбаевой от ул. Кенесары до ул. Иманова.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.