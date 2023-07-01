Участки дороги по улице Саина и проспекту Абая перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почти на двое суток перекроют участки улицы Саина и проспекта Абая в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении городской мобильности сообщили, что в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия с 23:00 2 июля до 06:00 4 июля в дневное и ночное время будет полностью перекрыто движение по улице Саина от Рыскулбекова до Дулати. Объезд будет обеспечен по Аскарова, Торайгырова, Мустафина, дублеру улицы Саина.

Также движение будет ограничено полностью по проспекту Абая от Тлендиева до Розыбакиева с 23:00 3 июля до 06:00 5 июля в дневное и ночное время. Объезд будет обеспечен по улицам Есенжанова, Сатпаева, Тлендиева, Брусиловского, Тургут Озала.

«​Ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год», - обратились к жителям в акимате.

Ранее сообщалось о временном ограничении движения по нескольким участкам проспектов аль-Фараби и Абая.