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      Акмолинская область

    Участки дорог закрыли для движения авто в двух областях республики

    23 Февраля 2023, 21:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ограничено движение автотранспорта на дорогах в двух регионах страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

    ВАкмолинской областив связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана-Петропавловск» км 18-231, участок город Астана - город Щучинск.

    В Восточно-Казахстанской области в связи с проведением профилактических работ по спуску снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 6-166 - это участок от села Ушановское до города Алтая.

    Ранее сообщалось о закрытии дорог в Актюбинской области.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Транспорт Безопасность Дороги
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