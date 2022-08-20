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    Участки дорог по проспектам Сарыарка и Туран перекроют на ремонт в столице

    20 Августа 2022 11:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города планирует проводить текущий ремонт еще на двух улицах – по проспектам Сарыарка и Туран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Так, в связи с проведением ремонтных работ с 20 по 22 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке по проспекту Сарыарка на пересечении с улицей Сейфуллина, а также на пересечении проспекта Туран и шоссе Коргалжын.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.

    Ранее сообщалось о том, что в столице на ряде улиц проводится ремонт дорожного полотна, в связи с этим временно изменены схемы движения девяти автобусных маршрутов.

    Фото : gov.kz


    #Нур-Султан #Транспорт #Дороги
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