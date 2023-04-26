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    Участки дорог перекрыли на ремонт в Астане

    26 Апреля 2023, 15:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города ведет работы по ремонту участков нескольких улиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    С 26 апреля по 14 мая ведутся работы по среднему ремонту проспекта Женис на участке от проспекта Богенбай батыра до проспекта Абая.

    С 26 апреля по 6 мая будут проводиться работы по среднему ремонту улицы Кенжина от улицы Болашак до проспекта Тлендиева.

    С 26 апреля по 4 мая осуществляется средний ремонт переулка Жумбактас на участке от улицы Жанаконыс до тупика.
    В связи с проводимыми работами вышеуказанные участки частично перекроют.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Транспорт
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