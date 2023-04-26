Участки дорог перекрыли на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города ведет работы по ремонту участков нескольких улиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

С 26 апреля по 14 мая ведутся работы по среднему ремонту проспекта Женис на участке от проспекта Богенбай батыра до проспекта Абая.

С 26 апреля по 6 мая будут проводиться работы по среднему ремонту улицы Кенжина от улицы Болашак до проспекта Тлендиева.

С 26 апреля по 4 мая осуществляется средний ремонт переулка Жумбактас на участке от улицы Жанаконыс до тупика.

В связи с проводимыми работами вышеуказанные участки частично перекроют.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.



