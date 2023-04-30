Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Участки центральных улиц перекроют в Петропавловске

    30 Апреля 2023, 14:53

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске до 10-го мая будет ограничено движение по нескольким участкам центральных улиц. В городе начинается ремонт дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации городского акимата, ремонт дорожного полотна начнется по улице Пушкина - от Пионерской до Абая, по улице Абая - от Пушкина до Назарбаева, по Назарбаева - от Абая до К.Сутюшева.

    С 30-го апреля до 10-го мая будет закрыто движение транспорта по улице Пушкина на участке от К.Сутюшева до Интернациональной.

    «Ремонт будет проводиться в две смены. Чтобы избежать заторов транспорта, на перекрестках Пушкина-Абая, Жумабаева-Абая, Назарбаева-Абая, Назарбаева-Интернациональная, Назарбаева-Букетова, Назарбаева-Сутюшева работы будут проводить в ночное время. На период ремонта дорог изменится схема движения городских маршруток №№4А, 4М, 9, 20М, 23М, 25М, 31, 7, 101», - сообщили в горакимате.

    В этом году в Петропавловске планируют отремонтировать не менее 18 улиц. На эти цели выделили из областного бюджета около пяти млрд тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Крупный пожар на окраине Петропавловска локализован
    Около 300 деревьев высадили за один день в Петропавловске
    Развитие рыбной отрасли и лесопользование раскритиковал аким СКО
    Почти три часа тушили камыш в Петропавловске
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров