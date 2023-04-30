Участки центральных улиц перекроют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске до 10-го мая будет ограничено движение по нескольким участкам центральных улиц. В городе начинается ремонт дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского акимата, ремонт дорожного полотна начнется по улице Пушкина - от Пионерской до Абая, по улице Абая - от Пушкина до Назарбаева, по Назарбаева - от Абая до К.Сутюшева.

С 30-го апреля до 10-го мая будет закрыто движение транспорта по улице Пушкина на участке от К.Сутюшева до Интернациональной.

«Ремонт будет проводиться в две смены. Чтобы избежать заторов транспорта, на перекрестках Пушкина-Абая, Жумабаева-Абая, Назарбаева-Абая, Назарбаева-Интернациональная, Назарбаева-Букетова, Назарбаева-Сутюшева работы будут проводить в ночное время. На период ремонта дорог изменится схема движения городских маршруток №№4А, 4М, 9, 20М, 23М, 25М, 31, 7, 101», - сообщили в горакимате.

В этом году в Петропавловске планируют отремонтировать не менее 18 улиц. На эти цели выделили из областного бюджета около пяти млрд тенге.



