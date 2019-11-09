Участки автодорог республиканского значения закрыли из-за непогоды

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за ухудшений погодных условий закрыто движения для всех видов транспорта на участках автодорог республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Департамент по ЧС Акмолинской области сообщил о временном закрытии движения на автодорогах республиканского значения.

«9 ноября с 16:00 в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог республиканского значения: автодорога Жезказган – Петропавловск, км 377-595 (граница Костанайской области – граница СКО); автодорога Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 232-260 (граница Костанайской области – поселок Сурган); автодорога Жаксы – Есиль – Бузулук, км 0-82 (поселок Жаксы-поселок Бузулук), автодорога Екатеринбург – Алматы, км 856-1141 (граница СКО – село Новочеркасское)», - говорится в сообщении.