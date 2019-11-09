+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 6 °С
USD 388.29 EUR 428.56
RUB 6.08 CNY 55.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Участки автодорог республиканского значения закрыли из-за непогоды

9 Ноября 2019 18:05
Поделиться:
Участки автодорог республиканского значения закрыли из-за непогоды

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за ухудшений погодных условий закрыто движения для всех видов транспорта на участках автодорог республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Новости по теме

Автодорогу Нур-Султан – Щучинск закрыли в связи со снегопадом
Дороги к райцентрам отремонтируют в Северном Казахстане О перспективах восстановления железной дороги рассказал на форуме в Омске аким СКО Автодорога Нур-Султан-Щучинск открыта для всех видов автотранспорта

Департамент по ЧС Акмолинской области сообщил о временном закрытии движения на автодорогах республиканского значения.

«9 ноября с 16:00 в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог республиканского значения: автодорога Жезказган – Петропавловск, км 377-595 (граница Костанайской области – граница СКО); автодорога Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 232-260 (граница Костанайской области – поселок Сурган); автодорога Жаксы – Есиль – Бузулук, км 0-82 (поселок Жаксы-поселок Бузулук), автодорога Екатеринбург – Алматы, км 856-1141 (граница СКО – село Новочеркасское)», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Транспорт, Погода,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив