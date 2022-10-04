Участившиеся кибератаки прокомментировал Багдат Мусин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин прокомментировал информацию о DDoS-атаках на государственные информационные ресурсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно кибератак в последние недели: мы вырабатываем госполитику в области информационной безопасности. Организация, которая занимается устранением DDoS-атак, а также причин и следствий – это Государственная техническая служба. У нее есть средства, ресурсы, чтобы предотвращать эти атаки. Она создана, чтобы управлять киберщитом», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

По его словам, данные атаки имеют внешний характер.

«На все официальные ресурсы государства, в том числе и на интернет-сети определенная нагрузка в связи с этими DDoS-атаками происходит. Более конкретную информацию можно получить у уполномоченной организации, потому что я такой информацией не располагаю. У нас есть внутренний и внешний контуры. С внутреннего контура атаки намного прозрачнее. Эти атаки точно с внешнего контура», - добавил министр.

Фото: t.me/KZgovernment