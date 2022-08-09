Участились жалобы пассажиров на перепродажу билетов на ж/д вокзалах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с сезонным увеличением спроса на проездные документы участились жалобы на перепродажу билетов на железнодорожных вокзалах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Как сообщили в ведомстве, в целях пресечения фактов скупки и перепродажи проездных документов по поручению Комитета транспорта МИИР РК территориальными подразделениями совместно с представителями транспортной полиции и департаментов государственных доходов проводится соответствующая работа на железнодорожных вокзалах.

С начала текущего года АО «Пассажирские перевозки» реализовало свыше 11 млн билетов, из них доля онлайн-продажи составила 70%. С переходом на национальную систему продажи электронных билетов расширены каналы реализации путем организации продаж через 15 интернет-сайтов, порядка 30 тыс. автоматов самообслуживания, почтовые отделения и т.д.

В целях исключения фактов злоупотребления в части перепродажи проездных документов (билетов) с 2019 года исключена возможность «ловли» мест, внедрена услуга электронного «Листа ожидания» и SMS-рассылки по подтверждению факта бронирования места. При возврате билет попадет в систему и автоматически направляется сначала в «Лист ожидания», т.е. сразу выкупить сданный билет невозможно. Очередь на «Лист ожидания» тоже автоматически генерируется без человеческого фактора. Современная электронная система продажи билетов не позволяет авторизованным пользователям переоформлять билеты на другого пассажира. За 6 месяцев 2022 года услугой «Листа ожидания» воспользовались 196 494 человек (в прошлом году за аналогичный период – 77 728).

Кроме того, при отсутствии билета на нужную дату отправления пассажиры могут воспользоваться услугой «сквозной» продажи билетов, которая доступна в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки». Данная услуга позволяет подобрать клиенту оптимальный маршрут внутри Казахстана, состоящий из нескольких этапов передвижения.

«Призываем пассажиров при приобретении билетов не пользоваться сомнительными услугами посторонних лиц, а при фактах незаконной перепродажи билетов проявлять активную гражданскую позицию и обращаться в правоохранительные органы», - отметили в МИИР.

Напоминаем, что с января 2020 года ужесточена административная ответственность за перепродажу билетов (сумма штрафа увеличена от 100 до 500 МРП).

Также в целях развития транспортной доступности Улытауской области с сентября текущего года назначаются поезда Тальго по маршрутам 65/66 Нур-Султан – Жезказган и 73/74 Алматы-2 – Жезказган периодичностью через день.

С начала года территориальными подразделениями Комитета транспорта МИИР РК проверено 300 пассажирских поездов, выявлено порядка 700 нарушений, по результатам которых были составлены административные материалы.

По имеющимся нарушениям в сфере пассажирского железнодорожного транспорта можно обратиться на телефон доверия 98-35-35 или через WhatsApp мессенджер по номеру Ситуационного центра Комитета транспорта МИИР РК +77080880800.



