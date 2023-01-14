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    Участились пожары в банях частных домов в Алматы

    14 Января 2023, 20:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в связи с понижением температуры воздуха возросла вероятность бытовых пожаров из-за нарушения правил использования электробытовых приборов, газового оборудования, печей на угле, использования самодельных нагревательных устройств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС, особенно увеличилось количество горений бань расположенных на территории частных домовладений.

    «В текущем отопительном периоде – с 1 октября 2022 года по 13 января 2023, зарегистрировано 133 пожара в жилых домах, что на 10 % меньше аналогичного периода прошлого года (147 случаев). Однако, несмотря на уменьшение общего числа пожаров, в связи с резким понижением температуры на территории города Алматы наблюдается увеличение пожаров бань на территориях частных жилых домов в два раза», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Так, с начала отопительного периода зарегистрировано 40 пожаров бань, тогда как в отопительном периоде прошлого года их было 28 случаев. Причиной пожара в частном жилом секторе являлись: неисправность электрической проводки, нарушение эксплуатации печей. А при пожарах в банях причиной загорания стало несоблюдение безопасного расстояния от раскаленных печей до сгораемой отделки стен.

    «С целью стабилизации сложившейся обстановки департаментом усилена профилактическая работа, организована акция «Пожарная безопасность бань в ЧЖД». Проведены сходы и беседы с владельцами данных строений. Чтобы привлечь внимания жителей домов на улицах призывают автомобили с громкоговорящими устройствами. Инспекторы провели агитационную работу в торговых точках по продажам отопительных печей», - добавили в ДЧС.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество Погода ДЧС
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