Участие в программе модернизации ЖКХ поможет улучшить условия - аким Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Руслан Анбаев на брифинге посетовал на нежелание горожан участвовать в программе модернизации ЖКХ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При этом градоначальник подчеркнул, что участие в программе никто не навязывает, но она действительно может помочь улучшить условия в общедомовых помещениях.

«В основном ремонтируются крыши, лифты. Срок эксплуатации лифта - 25 лет. Компании, занимающиеся их установкой, заостряют на этом внимание. Через этот период должен быть либо ремонт лифта, либо его замена. Мы столкнулись с тем, что нижние этажи многоквартирных жилых домов не желают участвовать в программе, говорят, что не пользуются. Тем не менее, еще раз обращаю внимание на эту программу. Ежегодно растет цена на строительные материалы. В прошлом 15 млн тенге стоил лифт, в этом году смета уже – 21 млн тенге», - проинформировал Р. Анбаев.

Как сообщалось, в нескольких домах Петропавловска по программе модернизации заменили лифты, которые бездействовали 25 лет.

«Модернизация общего имущества производится на возвратной основе сроком до 15 лет под 0,1% годовых. В следующем году мы будем определяться с адресами, жители которых хотят сделать капитальный ремонт. В марте будем отправлять полный пакет документов для участия в программе в 2024 году. Но нужно понимать, что желание должно исходить от жителей. И прежде чем подать заявку, нужно прийти к общему согласию. Мы не навязываем участие в программе», - сказал Р. Анбаев.



