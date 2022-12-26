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    Участие в программе модернизации ЖКХ поможет улучшить условия - аким Петропавловска

    26 Декабря 2022, 22:19

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Руслан Анбаев на брифинге посетовал на нежелание горожан участвовать в программе модернизации ЖКХ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    При этом градоначальник подчеркнул, что участие в программе никто не навязывает, но она действительно может помочь улучшить условия в общедомовых помещениях.

    «В основном ремонтируются крыши, лифты. Срок эксплуатации лифта - 25 лет. Компании, занимающиеся их установкой, заостряют на этом внимание. Через этот период должен быть либо ремонт лифта, либо его замена. Мы столкнулись с тем, что нижние этажи многоквартирных жилых домов не желают участвовать в программе, говорят, что не пользуются. Тем не менее, еще раз обращаю внимание на эту программу. Ежегодно растет цена на строительные материалы. В прошлом 15 млн тенге стоил лифт, в этом году смета уже – 21 млн тенге», - проинформировал Р. Анбаев.

    Как сообщалось, в нескольких домах Петропавловска по программе модернизации заменили лифты, которые бездействовали 25 лет.

    «Модернизация общего имущества производится на возвратной основе сроком до 15 лет под 0,1% годовых. В следующем году мы будем определяться с адресами, жители которых хотят сделать капитальный ремонт. В марте будем отправлять полный пакет документов для участия в программе в 2024 году. Но нужно понимать, что желание должно исходить от жителей. И прежде чем подать заявку, нужно прийти к общему согласию. Мы не навязываем участие в программе», - сказал Р. Анбаев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Акимат
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