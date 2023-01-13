Участие сборной Казахстана в Универсиаде началось с победы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня первую игру в зимней Универсиаде сыграла мужская сборная Казахстана по хоккею. Стартовый матч против сборной Южной Кореи наши хоккеисты выиграли со счётом 5:1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Как сообщили в ведомстве, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в рамках рабочей поездки в США принял участие в торжественной церемонии открытия ХХХI Всемирной зимней Универсиады. Перед началом соревнований министр пожелал удачи молодым спортсменам.

В составе сборной Казахстана шайбы забросили Алдияр Нурлан, Максим Мусоров, Кирилл Полохов и Максим Мухаметов. Хоккейная сборная состоит из студентов Казахской академии спорта и туризма. Казахстанцы выступают в группе В, где сыграют против команд из Великобритании, Венгрии, Словакии и США.

Напомним, честь Казахстана на Универсиаде будут защищать 78 спортсменов по 10 видам спорта: биатлон, хоккей с шайбой (муж), шорт-трек, фигурное катание, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, конькобежный спорт, сноуборд, горнолыжный спорт.





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