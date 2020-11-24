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    Участие Казахстана в ЕАЭС: взаимная торговля с партнерами выросла на 33%

    24 Ноября 2020, 13:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Взаимная торговля Казахстана с партнерами по Евразийскому экономическому союзу выросла на 33%. Об этом сообщила вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Надо сказать по Евразийскому экономическому союзу: на сегодня уже завершено правовое оформление организации, которое позволяет на практике обеспечивать свободу движения товаров, услуг, капитала и трудовых мигрантов. Взаимная торговля Республики Казахстан с партнерами за время функционирования ЕАЭС выросла на 33%», - сказала Жанель Кушукова на брифинге в СЦК.

    По ее словам, наблюдается рост физического объема казахстанского экспорта на 4%.

    «В структуре казахстанского экспорта в страны ЕАЭС 58% приходится на долю обработанной продукции. За это же время более чем в 2 раза увеличился ассортимент экспортной корзины, которая выходит непосредственно на рынки ЕАЭС», - отметила спикер.

    «Доля инвестиций из стран ЕАЭС выросла до 6% от общего объема прямых иностранных инвестиций. Количество предприятий с участием государств-членов ЕАЭС также выросло в 2 раза», - заключила вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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