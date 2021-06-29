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    Участие кандидатов от политических партий в выборах обсудили в Акмолинской области

    29 Июня 2021, 18:47

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Акмолинская областная избирательная комиссия провела встречу с политическими партиями участвующих в выборах акимов поселков, сельских округов и сел, передает МИА «Казинформ».

    Основным вопросом обсуждения стало разъяснение механизма процедуры организации подготовки документов кандидатов от политических партий и самовыдвиженцев для участия в выборах.

    Председатель областной избирательной комиссии Манарбек Садуов подробно осветил нововведения законодательства о выборах.

    «Требования высоки к избираемым акимам: по конституционному закону он должен быть ранее не замечен в коррупционных действиях, иметь высшее образование, быть гражданином РК, возраст должен быть не младше 25 лет, много требований. Еще нововведение - ранее, когда избирали депутатов, даже когда президентов не было графы «Я против всех», то есть те, кто пришел на выборы может прописать графу «Я против», если кандидаты не будут разочарованы и тогда граждане смогут выдвигать самовыдвиженцев. Но тот же гражданин должен быть членом партии, в этом контексте рассчитывается 1% голосов населения. Если 800 человек и 8 человек поддерживает, то у этого кандидата есть шанс быть избранным населением в исполнительным органов власти», - проинформировал Манарбек Садуов.

    Далее участники подробно остановились на правовых и организационных основах проведения прямых выборов акимов сел, поселков, сельских округов и городов районного значения.

    К слову, в регионе из 239 действующих акимов будут избираться 95 (40%). В их выборах примут участие 100 000 акмолинцев – 19% общей численности избирателей. Жители Аршалынского, Жаркаинского, Ерейментауского, Целиноградского районов будут избирать глав администраций районных центров.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Акимат Выборы Политические партии Регионы Казахстана
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