Учащихся школы с протекающим потолком переводят в другие учебные заведения в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Учащихся городской школы-гимназии №30 для одаренных детей с обучением на трех языках, где протекает потолок, переводят в школу-лицей №20 и общеобразовательную школу №8, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городском отделе образования прошло совещание, на котором разговор шел о школе -гимназии №30, где течь с потолка делает нахождение в здании учеников и персонала небезопасным. В результате принято решение о переводе учащихся 1-4 классов с казахским и русским языками обучения в школу-гимназию №20. Учеников 5-11 классов (с русским языком обучения) - в общеобразовательную школу №8. Куда распределят школьников с казахским языком обучения, пока неизвестно. Завтра через классных руководителей проинформируем родителей и самих детей», - сообщила директор школы-лицея №30 Айгуль Жаназарова.

На экспертизу состояния школы из бюджета выделен 1 млн 605 тысяч тенге. В учебном заведении обучаются 2075 школьников.





Как ранее сообщалось, здание школы-гимназии №30 затопило талыми водами после обильного снегопада. Учеников временно перевели на онлайн-обучение.





