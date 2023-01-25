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    Учащихся первой смены перевели на дистанционное обучение в ВКО

    25 Января 2023, 08:39

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Учеников начальных классов первой смены перевели на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

    По информации Управления образования Восточно-Казахстанской области 25 января в связи с понижением температуры воздуха занятия первой смены переводятся на дистанционный формат обучения:

    - с 0 по 4 классы в Курчумском районе (гимназии им. К. Нургалиева, Акбулакской, Правоусть Калжирской, Казахстанской, Калжирской СШ).

    Ранее сообщалось, что 25 января на севере, востоке Казахстана с прохождением атмосферных разделов пройдет снег, с низовой метелью и усилением ветра, на севере, западе, юге ожидается туман.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Восточно-Казахстанская область Образование Регионы школа
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