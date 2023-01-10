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Учащиеся второй смены школ и колледжей Астаны переведены на дистанционный формат

10 Января 2023, 10:26
Учащиеся второй смены школ и колледжей Астаны переведены на дистанционный формат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Управление образования города Астаны сообщило о переводе на дистанционный формат учащихся второй смены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС.

«В связи с ухудшением погодных условий 10 января 2023 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей второй смены переходят на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении пресс-службы.


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