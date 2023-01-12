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    Учащиеся первой смены в ряде регионов учатся дистанционно

    12 Января 2023, 07:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой смены в ряде регионов 12 января переведены в онлайн формат, передает МИА «Казинформ».

    По информации отдела образования г.Караганды занятия для учащихся 0-11 классов первой и второй смены переводятся в дистанционный формат обучения.

    Как передает YK-news.kz, в ряде районов Восточно-Казахстанской области установились морозы, которые и стали причиной перевода школьников на дистанционку. Учатся дистанционно: 0 - 11 классы в районе Самар, Курчумском, Тарбагатайском, Зайсанском районах; 0 - 9 классы в Катон-Карагайском районе; 0 - 4 классы в районе Алтай.

    В Костанайской области в Жангельдинском районе в 1 смену 0-4 классы переведены в онлайн формат обучения.Температура воздуха -25 гр. В Амангельдинском районе учащиеся 0-9 классов переведены в онлайн-формат обучения. Температура воздуха -28 градусов. В городе Аркалыке 0-11 классы переводятся в онлайн формат обучения. Температура воздуха -31, сообщает kstnews.kz.

    В школах Павлодара занятия первой смены учащихся предшкольных, 1-4 классов переводятся в дистанционный формат обучения, передает Pavlodarnews.kz.

    Отменили очное обучение из-за непогоды в ряде районов Абайской области. Занятия для учащихся 1-9 классов в г. Семей; учащихся 1-4 классов г. Курчатов, 1-11 классы в Бескарагайском, Аягозском, Жарминском, Кокпектинском, Бородулихинском, Аксуатском районах переводятся на дистанционный формат обучения. 1-4 классы в Урджарском, 2 школы в Абайском районе переведены на дистанционный формат обучения, проинформировали в акимате региона.

    Во всех школах Уральска уроки в 1-4 классах переводятся на онлайн формат обучения, сообщает отдел образования города.

    Как сообщалось ранее, 12-13 января все школьники, студенты первых и вторых курсов колледжей переходят на дистанционное обучение в Алматы. Также учащиеся 0-9 классов первой смены школ Астаны переходят на дистанционный формат обучения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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