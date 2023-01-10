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    Учащиеся первой смены в ряде регионов учатся дистанционно

    10 Января 2023, 07:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой смены в ряде регионов 10 января переведены в онлайн формат, передает МИА «Казинформ».

    По информации отдела образования г.Караганды занятия для учащихся 0-9 классов первой и второй смены переводятся в дистанционный формат обучения.

    Очные занятия отменили в школах Глубоковского и Курчумского районов Восточно-Казахстанской области. Как передает noks.kz, из-за гололёда учащиеся 0-11 классов первой смены учатся дистанционно в Глубоковском районе (Белоусовская СШ имени О.Бокея, СШ имени Ы.Алтынсарина, Белоусовская ОШ имени Д Кунаева, Белокаменская ОШ, Белоусовская НШ, Берёзовская СШ, Предгорненская СШ, Верх-Берёзовская НШ). Из-за метели учащиеся 0-9 классов первой смены учатся дистанционно в Курчумском районе (Акжайлауская НСШ).

    В Костанае температура воздуха -33 градуса. Учащиеся первой смены с 0 по 11 класс школ города переводятся на онлайн-формат обучения, сообщает kstnews.kz.

    В школах Павлодара занятия первой смены учащихся предшкольных, 1-11 классов, первого курса колледжей переводятся в дистанционный формат обучения, передает Pavlodarnews.kz. В областном центре отмечается температура минус 30 градусов, ветер 5 метров в секунду.

    По информации отдела образования города Уральска, в связи с погодными условиями во всех школах Уральска обучение в 1-11 классах 1 смены переводится в онлайн формат.

    Как сообщалось ранее, школьники и студенты колледжей Астаны и Семея будут учиться онлайн, из-за морозов школы Актобе переходят на онлайн-обучение, в Атырауской области 10-11 января в организациях общего среднего образования дистанционно учиться будут воспитанники группы предшкольной подготовки и учащиеся начальных классов.Учащиеся 5-11 классов продолжат обучение в учебных заведениях.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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