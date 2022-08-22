Учащиеся Международной оперной академии Astana Opera выступят на конкурсе в Будапеште

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Слушатели оперной академии Astana Opera примут участие в V Международном конкурсе вокалистов Евы Мартон, который пройдет с 5 по 11 сентября в Будапеште (Венгрия). Динмухамеду Кошкинбаеву и Гульдане Алдадосовой вместе с 70 другими молодыми оперными исполнителями из 29 стран мира предстоит пройти серьезный отбор профессионального жюри. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Мы возлагаем большие надежды на наших ребят, – сказал художественный руководитель Международной оперной академии Astana Opera, заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев. – Для начинающих оперных певцов участие в конкурсах – обязательный элемент подготовки, так как они помогают сконцентрироваться на главном – совершенствовании своих вокальных данных, продемонстрировать природный талант и способность обучаться, предоставляет хорошую возможность познакомиться с крупными мировыми деятелями искусства, арт-менеджерами. Нужно отметить, что среди слушателей академии уже есть лауреат этого конкурса – это наш талантливый певец Азат Малик».

Международный конкурс Евы Мартон проводится на базе Музыкальной академии Ференца Листа – ведущего высшего учебного заведения Венгрии, и является престижным мировым конкурсом. Его основательница – оперная дива Ева Мартон уделяет огромное внимание поиску и поддержке начинающих исполнителей.

Учащийся Международной оперной академии, лауреат Х Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой – Динмухамед Кошкинбаев настроен на победу.

«Участие в конкурсе Евы Мартон всегда было моей мечтой, – говорит он. – Я очень долго к этому шел, в подготовке на протяжении трех месяцев нам помогает концертмейстер «Астана Опера» Зару Жазыкбаева. Это мое первое участие в таком крупном мировом конкурсе. Весь подготовительный процесс и его ожидание приносят мне большое удовольствие. Для конкурса я готовлю произведения, с которыми уже выступал на сцене и только романс Lasst mich ruhen Ф.Листа – новый в моей программе. На первый взгляд он кажется простым, на самом деле очень сложен. Участие в конкурсе – ценный опыт, интересно погрузиться в его атмосферу, увидеть изнутри, как все организовано. Для меня большая честь выступать перед Евой Мартон, и я верю в свои силы.

«В конце мая мы узнали, что прошли предварительный отбор, в это время шли активные репетиции к премьере оперы «Дон Жуан», поэтому подготовку к конкурсу пришлось отложить, – сказала учащаяся Международной оперной академии Гульдана Алдадосова. – В общей сложности мы готовим 8 произведений, которые были выбраны с учетом технических возможностей голоса, чтобы показать его диапазон, выдержку, характер. В первом туре обязательным для всех участников является исполнение произведения Ференца Листа. Я готовлю также арию Альцины из одноименной оперы Г.Ф.Генделя, арию Джульетты из оперы В.Беллини «Капулетти и Монтекки», арию Донны Анны из оперы В.А.Моцарта «Дон Жуан», песню Шемаханской царицы из оперы Н.Римского-Корсакова «Золотой Петушок». Для третьего тура было отобрано оркестровое произведение, моя «визитная карточка» – вальс Джульетты из оперы Ш.Гуно «Ромео и Джульетта».

Финал конкурса состоится 10 сентября при участии оркестра Венгерской государственной оперы.

Международная оперная академия Astana Opera – это программа, позволяющая молодым оперным певцам повысить уровень мастерства, обучаясь у высококвалифицированных специалистов. Проект задуман, чтобы стать важным, фундаментальным элементом в развитии театра «Астана Опера» – театра, заявившего о себе на международной арене.