Убытки нацкомпании QazaqGaz составили 587 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причиной убытков газовой национальной компании стала несовершенная модель управления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня имеются вопросы к непрозрачности и эффективности деятельности национальной компании «QazaqGaz», убытки которой за последние семь лет составили 587 млрд тенге. При этом нужно понимать, что убытки компании связаны не только с низкими тарифами, но и с несовершенством действующей модели управления», - сказал депутат Ерик Султанов на Правительственном часе в Сенате.

Поэтому, по его словам, с учетом результатов аудита «QazaqGaz», проводимого по поручению Главы государства, необходимо принять меры по созданию более компактной модели управления газовым рынком.

В частности, предлагается пересмотреть функции «QazaqGaz» и его дочерних предприятий, таких как АО «Интергаз Центральная Азия», «КазТрансГазАймак», деятельность которых также вызывает много вопросов.

«К примеру, по данным Агентства по защите и развитию конкуренции, 90 % товарного газа, приобретаемого «QazaqGaz» в рамках преимущественного права, реализуется АО «КазТрансГаз Аймак», которое, в свою очередь, передало на аутсорсинг сторонним организациям более 70 % объема работ. Кроме того, при строительстве распределительных сетей, АО «КазТрансГазАймак» передало одной компании 70% объема работ, но выполняет их само АО «КазТрансГазАймак», так как аутсорсинговая компания в текущем году уже не существует на рынке», - отметил депутат.

«Поэтому говорить о наличии конкурентной среды и равного доступа сторонних организаций к закупкам «QazaqGaz» и «КазТрансГаз Аймак» не приходится. Поэтому считаем, что данные факты требуют принятия мер по их скорейшему решению. При этом важно отметить, что первые шаги в этом направлении уже предпринимаются новым руководством национальной компании», - заключил сенатор.