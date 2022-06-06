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    Убытки национального оператора добычи газа растут ежегодно – Минэнерго РК

    6 Июня 2022, 12:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством энергетики внесено в Правительство предложение по заморозке закупочных цен у недропользователей до 2024 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях стабильного обеспечения газом внутреннего рынка страны в 2014 году введен институт национального оператора, который наделен преимущественным правом государства на покупку газа, добываемого на нефтяных месторождениях. Национальный оператор НК «QazaqGaz» осуществляет оптовую реализацию товарного газа и единую диспетчеризацию распределения газа по единой системе снабжения газом, исходя из закупочных цен и тарифов на магистральную транспортировку», - сказал Болат Акчулаков на правительственном часе в Мажилисе.

    По его словам, данная схема позволяет государственным органам сдерживать цену на газ, а также поддерживать стабильное газоснабжение на внутреннем рынке. Оптовая реализация газа на внутреннем рынке для национального оператора является убыточной, субсидируется и напрямую зависит от экспортных доходов.

    «Например, за 2015-2021 годы национальный оператор субсидировал внутренний рынок на 587 млрд тенге. Действующие цены являются одними из самых низких в мире. В условиях развития газификации убытки национального оператора ежегодно растут с ростом потребления», - отметил глава Минэнерго.

    «Министерством внесено в Правительство предложение по заморозке закупочных цен у недропользователей до 2024 года. Данная мера будет способствовать сдерживанию предельных оптовых цен на товарный газ для социально уязвимых граждан страны», - добавил Б. Акчулаков.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Мажилис Минэнерго РК
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