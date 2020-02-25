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    Убрать предлог «при» из названий общественных советов предлагают в Казахстане

    25 Февраля 2020, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Правового совета при партии «Nur Otan» доктор юридических наук Нурлан Абдиров высказался за изменение названий некоторых общественных советов, действующих в республике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общественные советы не должны быть «при». На сегодня все общественные советы территорий называются правильно. Это общественный совет области, района, города Алматы, города Нур-Султан», - сказал Нурлан Абдиров на расширенном заседании Правового совета при партии «Nur Otan».

    В качестве примера неправильного названия был приведен общественный совет Министерства здравоохранения.

    «Если есть в названии общественного совета указание Министерства здравоохранения, это неправильно. Это не может быть общественный совет министерства. Изначально, когда работали над этим законом, мы боролись за то, чтобы общественный совет не был при каком-то госоргане – при акимате, при министерстве. Это должен быть общественный совет территорий либо общественный совет по какому-то направлению. Вот в МВД это общественный совет по вопросам деятельности органов внутренних дел, но не общественный совет при МВД и не МВД. Пожалуйста, посмотрите название всех общественных советов и порекомендуйте», - подчеркнул Нурлан Абдиров, обращаясь к участникам заседания.

    Отметим, что в мероприятии приняли участие представители общественных советов, экспертного сообщества, НПО, руководители государственных органов и международных организаций.

    Согласно предоставленным данным, в Казахстане на сегодня действуют 234 общественных совета различного уровня.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нур Отан Общество
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