Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Убрано по республике 2,2 млн  га зерновых - Минсельхоз

    23 Августа 2022, 10:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные условия дали возможность начать уборочные работы своевременно. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Благоприятные условия текущего года дали возможность начать уборочные работы своевременно, и на сегодня всего по республике убрано 2,2 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 13,9%», - сказал Ербол Карашукеев.

    В прошлом году, согласно данным МСХ, на аналогичную дату было убрано 2,5 млн га, или 15,9%.

    «При средней урожайности 14,6 ц/га намолочено 3,3 млн тонн зерна», - сообщил Ербол Карашукеев.

    По его словам, в 2021 году при средней урожайности 9,1 ц/га было намолочено 2,3 млн тонн, или на 29% меньше.

    «Необходимо отметить, что массовый сбор урожая начат во всех регионах республики», - добавил глава МСХ.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей