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Убрано по республике 2,2 млн  га зерновых - Минсельхоз

Автор:  
Серик Сабеков
23 Августа 2022, 10:09
Убрано по республике 2,2 млн  га зерновых - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные условия дали возможность начать уборочные работы своевременно. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благоприятные условия текущего года дали возможность начать уборочные работы своевременно, и на сегодня всего по республике убрано 2,2 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 13,9%», - сказал Ербол Карашукеев.

В прошлом году, согласно данным МСХ, на аналогичную дату было убрано 2,5 млн га, или 15,9%.

«При средней урожайности 14,6 ц/га намолочено 3,3 млн тонн зерна», - сообщил Ербол Карашукеев.

По его словам, в 2021 году при средней урожайности 9,1 ц/га было намолочено 2,3 млн тонн, или на 29% меньше.

«Необходимо отметить, что массовый сбор урожая начат во всех регионах республики», - добавил глава МСХ.


Правительство РК   Минсельхоз   Урожай   Сельское хозяйство  
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