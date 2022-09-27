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    Убрано 15,4 млн гектаров зерновых - Минсельхоз РК

    27 Сентября 2022, 10:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день всего по республике убрано 15,4 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 96,3% от общей уборочной площади. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    «Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23,4 млн га. Из них площадь уборки зерновых составляет 16,1 млн га. Благоприятные условия текущего года позволили провести большую часть уборочной кампании без простоев. В итоге, на сегодняшний день всего по республике убрано 15,4 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 96,3% от общей уборочной площади», - сказал Ербол Карашукеев.

    Министр сельского хозяйства отметил, что при средней урожайности 13,0 ц/га намолочено 20,1 млн тонн зерна.

    «Необходимо отметить, что в 2021 году - при средней урожайности 9,8 ц/га было намолочено 14,9 млн тонн, или на 25,9% меньше. Уборка зерновых полностью завершена в Актюбинской, Карагандинской областях и городе Шымкенте», - добавил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
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