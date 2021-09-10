Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Убрано 11,8 млн га зерновых и зернобобовых культур – МСХ РК

    10 Сентября 2021, 09:47

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - По республике убрано 11, 8 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 74.3 % от их общей уборочной площади, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минсельхоз РК.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, при средней урожайности 8,7 ц/га намолочено 10,3 млн тонн зерна.

    При плане на июль-октябрь (396,5 тыс. тонн) отгружено 221,1 тыс. тонн льготного дизтоплива, или 56 %.

    Минэнерго установлена цена 156 тенге/литр (189,0 тыс. тенге/тонна) с НПЗ, с учетом доставки операторов средняя цена в регионах составляет 177 тенге/литр, в АЗС – 198 тенге/литр.

    В целом уборочная кампания проходит в штатном режиме, при благоприятных погодных условиях уборочную кампанию планируется завершить в оптимальные сроки, прогнозы по урожаю зерновых будут выполнены.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей