Уборщица, вахтер, водитель: кто получил награды в профсоюзе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 декабря в Федерации профессиональных союзов состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации профессиональных союзов РК.

Открывая торжественное мероприятие, председатель ФПРК Ералы Тугжанов поздравил коллег с Днем независимости Республики Казахстан, отметив его значимость для всех казахстанцев.

В своем выступлении Ералы Тугжанов особо отметил достижения Казахстана за годы независимости страны, а также подчеркнул роль Первого Президента Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии суверенного Казахстана.

«За 28 лет со дня провозглашения независимости в Казахстане произошли крупномасштабные изменения, заложившие прочный фундамент развития и укрепления государственности, выстроена эффективная модель социального развития, основанная на динамичном экономическом росте. Реализация стратегических программ «Казахстан-2050», «Нұрлы жол», План нации «100 конкретных шагов», Общество Всеобщего труда, инициированных Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым позволили нашей стране заявить о себе, как о состоявшемся государстве на мировой арене», - подчеркнул глава ФПРК.

Ералы Тугжанов при этом отметил о вклад Федерации профессиональных союзов в укрепление независимости нашей страны «Сегодня Федерация профсоюзов выступает одной из основных опор гражданского общества. С момента обретения независимости Казахстана стала самой многочисленной общественной организацией. На сегодняшний день в состав ФПРК входит 2 млн трудящихся, 23 отраслевых, 17 территориальных объединений профсоюзов и 18 тыс. первичных профсоюзных организаций», - сказал председатель ФПРК.

По итогам поздравительных выступлений участников состоялась церемония награждения профсоюзных членов.

Указом Президента высокие государственные награды получили 16 представителей профсоюзных организаций из разных регионов страны. За значимый вклад в развитие суверенного государства и добросовестный труд благодарственные письма от имени главы Правительства, а также профсоюзные награды из рук председателя ФПРК Ералы Тугжанова получили простые работники различных отраслей производства.

Орденом «Құрмет» награждены председатель Отраслевого профсоюза химической, нефтехимической и родственных отраслей промышленности Керим Примкулов и руководитель Отраслевого профсоюза строительного комплекса и ЖКХ Кусеин Есенгазин.

Медалью «Ерең енбегі үшін» награжден председатель первичной профсоюзной организации «АлЭС» Валерий Ситдиков.

В. Ситдиков более 12 лет работает ответственным работником подразделения по защите государственных секретов АО «АлЭС» и возглавляет профком предприятия. Предприятие, на котором работают 3080 человек, на 100% обеспечивает электроэнергией и теплом город Алматы.

В числе награжденных также - вахтер Есенгельды Нурмаганов, водитель транспорта Кайрат Ибраев, учитель математики школы-гимназии № 51 города Нур-Султана Орик Ибраева и бригадир машинистов шахты имени Костенко АО «АрселорМиттал Темиртау» Амантай Шонтаев.

Для уборщицы Шолпан Тургымбаевой благодарственное письмо от имени председателя ФПРК является первой наградой.

«Мне 56 лет. Я нашла эту работу по объявлению. В моем возрасте довольно сложно найти даже такую работу. Я благодарна, что профсоюз оценил мой нелегкий труд. Для меня это первая награда в жизни»,- поделилась Шолпан Тургымбаева.

Всего на торжественном мероприятии Федерации профессиональных союзов государственными и профсоюзными наградами отмечены 24 работника различных сфер из разных регионов страны.