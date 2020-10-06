Уборочные работы завершены на месяц раньше, чем в прошлом году - Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уборка зерновых и зернобобовых культур завершена на 99,5% от общей уборочной площади. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Сапархан Омаров в ходе заседания Правительства, уборка масличных на сегодня продолжается.

«Всего по республике уборочная площадь составила 15,8 млн гектаров. Намолочено 20,1 млн тонн зерна при средней урожайности 12,8 ц/га. Полученные объемы производства зерновых и зернобобовых культур позволят полностью обеспечить внутреннюю потребность страны и реализовать экспортный потенциал в объеме 7-8 млн тонн зерна», - проинформировал глава Минсельхоза.

Министр отметил, что уборочные работы завершены на месяц раньше, чем в прошлом году.

«Этому способствовали благоприятные погодные условия и техническая подготовленность аграриев. По сравнению с 2019 годом, на элеваторы завезено на 1 млн тонн зерна больше, при этом 80% поступившего зерна с высокими качественными характеристиками, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 54,4%», - сообщил С. Омаров.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил тружеников села с успешным завершением уборки зерновых культур.

«В этом году посевная кампания проводилась в тяжелых условиях, когда в стране действовало чрезвычайное положение, вызванное пандемией коронавируса. В основных зерносеющих областях было очень тревожное засушливое лето. Работать приходилось в непростых условиях», - говорится в поздравлении Президента.