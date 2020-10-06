Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Уборочные работы завершены на месяц раньше, чем в прошлом году - Сапархан Омаров

    6 Октября 2020, 09:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уборка зерновых и зернобобовых культур завершена на 99,5% от общей уборочной площади. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Сапархан Омаров в ходе заседания Правительства, уборка масличных на сегодня продолжается.

    «Всего по республике уборочная площадь составила 15,8 млн гектаров. Намолочено 20,1 млн тонн зерна при средней урожайности 12,8 ц/га. Полученные объемы производства зерновых и зернобобовых культур позволят полностью обеспечить внутреннюю потребность страны и реализовать экспортный потенциал в объеме 7-8 млн тонн зерна», - проинформировал глава Минсельхоза.

    Министр отметил, что уборочные работы завершены на месяц раньше, чем в прошлом году.

    «Этому способствовали благоприятные погодные условия и техническая подготовленность аграриев. По сравнению с 2019 годом, на элеваторы завезено на 1 млн тонн зерна больше, при этом 80% поступившего зерна с высокими качественными характеристиками, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 54,4%», - сообщил С. Омаров.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил тружеников села с успешным завершением уборки зерновых культур.

    «В этом году посевная кампания проводилась в тяжелых условиях, когда в стране действовало чрезвычайное положение, вызванное пандемией коронавируса. В основных зерносеющих областях было очень тревожное засушливое лето. Работать приходилось в непростых условиях», - говорится в поздравлении Президента.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Урожай Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане