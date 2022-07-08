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    Уборочная кампания стартовала в Жамбылской области

    8 Июля 2022, 14:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Краткий агрометеорологический обзор за 3-ю декаду июня 2022 года опубликовали синоптики. В третьей декаде июня в основном сложились удовлетворительные условия для роста и развития яровых зерновых культур в северной половине страны, выпавшие осадки на севере, на востоке и местами на западе страны несколько улучшили атмосферное и почвенное увлажнение, передает МИА «Казинформ».

    Синоптики сообщили, что повсеместно отмечается появление сорной растительности, приступили к химической обработке гербицидами посевы зерновых культур, в Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях против вредителей и болезней.

    В северной половине республики на посевах зерновых культурах отмечается фаза развития «образование узловых корней» – «появление нижнего стеблевого узла», на ранних посевах – «колошение». Состояние в основном хорошее, на отдельных участках удовлетворительное.

    В Алматинской и Кызылординской областях состояние яровой пшеницы повсеместно хорошее. Фаза развития «появление нижнего стеблевого узла» – «молочная спелость».

    В Жамбылской и Туркестанской областях на наблюдаемых участках у ярового ячменя отмечается фаза развития «восковая» – «полная спелость», состояние растений хорошее. На отдельных участках вокруг агропоста Кордай Жамбылской области приступили к уборочным работам.

    Подробнее с агрометеорологическим обзором за 3-ю декаду июня 2022 года можно ознакомиться пройдя по ссылке.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Жамбылская область Казгидромет Сельское хозяйство Регионы Общество
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