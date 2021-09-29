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    Уборочная кампания полным ходом идет в Жамбылской области

    29 Сентября 2021, 06:32

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ход уборочных работ обсуждали в Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что в Жамбылской области уборочная кампания идет благополучно. Несмотря на засушливое лето, приняты все меры по качественному и своевременному сбору урожая.

    По словам руководителя управления сельского хозяйства Кайрата Аманова, всего на сегодня получено 1,5 миллиона тонн овощей при средней урожайности 414,1 центнера с гектара. Овощи в регионе убраны с площади 37,9 тысячи гектаров, что составляет 87,5 процента от планового значения.

    Собрано 233 тысячи тонн картофеля. При урожайности 530 центнеров с гектара получено 1,1 миллиона тонн продукции. Урожай моркови составил 48,3 тысячи тонн. Валовый сбор капусты составил 42 335 тонн. Уборка чеснока, огурцов и помидоров завершена во всех районах. Всего получено 89,1 тысячи тонн огурцов (273,4 центнера с гектара), 160 тысяч тонн помидоров (285,4), 22 396 тонн чеснока (234,7).

    Регион получил 25,9 тысячи тонн масличных культур, это 69,2 процента от общего плана, средняя урожайность – 6,3 центнера с гектара.

    Кайрат Аманов добавил, что в регионе есть 236 складов для хранения сельхозпродукции. Глава региона подчеркнул, что они не должны пустовать.

    «Сельскохозяйственные ярмарки во всех районах в областном центре следует проводить регулярно. Необходимо использовать потенциал личных подсобных хозяйств», - поручил глава региона.

    По прогнозам областного управления сельского хозяйства, в зимовку вступит порядка 992 тысяч голов скота. Запасено 1 млн 730 тысяч тонн сена (106 процентов от необходимого) и сто процентов сенажа - 58 тысяч тонн.

    «Кормозаготовительная кампания не должна прекращаться после создания планового запаса. Нужно запасти побольше сена и сенажа, чтобы хозяйства зимой не испытывали проблемы с нехваткой кормов», - отметил аким области, добавив, что следует учесть проблемы, возникшие в этом году из-за засушливого лета и провести работу над ошибками.

    «Наш регион обладает высоким потенциалом и есть все возможности для обеспечения внутреннего рынка продовольственными товарами», - отметил аким области, поручив ответственным лицам держать на особом контроле вопросы обеспечения сельхозпроизводителей дизельным топливом и минеральными удобрениями, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Урожай Сельское хозяйство
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