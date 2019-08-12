Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Уборочная кампания началась в Костанайской области

    12 Августа 2019, 12:20

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Погодные условия в этом году повлияли на то, что аграрии Костанайской области начали уборочную кампанию раньше привычных сроков. О том, какая кампания предстоит, и как засуха повлияла на урожай, сообщил в ходе селекторного совещания аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил глава региона, открывая агросовещание, в текущемгоду по погодным условиям созревание культур проходило быстрее обычного, исроки уборки сдвинулись, наступили раньше. В некоторых районах работы уженачаты.

    «Недостаток осенне-зимних, весенних, летних осадковотразился на росте и развитии сельскохозяйственных культур – пшеницы,масличных. Вследствие жесточайшей засухи в некоторых районах, в основном южных,урожай низкий, что, конечно, отразится на финансово-хозяйственной деятельностинаших аграриев. Посещение районов и осмотр состояния посевов зерновых имасличных культур еще раз показали, что необходима дальнейшая диверсификацияструктуры посевных площадей, внедрение трех-, четырёхпольного севооборота,соблюдение агротехнологии выращивания этих культур»,- сказал А. Мухамбетов.

    Стоит отметить, что неблагоприятные погодные условия в этомгоду не коснулись крупных зерносеющих регионов - Акмолинской и Северо-Казахстанскойобластей. Зато коснулись Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанскойобластей. Засуха наблюдается и в ряде регионов России. Это, по словам акима,вполне может стать причиной увеличения цены на зерно, что позволит нашимсельхозформированиям снизить негативные последствия засухи.

    «Из-за недостатка зимне-весенних осадков, неблагоприятноговесенне-летнего теплового режима урожайность кормовых культур составила от 1 до6 ц/га. Особенно это отразилось на заготовке кормов в юго-западных районах, гдезаготовлено от 24 до 50% сена от доведенного задания. В этой связи необходимопродолжить сенокошение и в полном объеме обеспечить кормами все поголовье скотав частном и производственном секторах»,- заключил А. Мухамбетов.

    Фото: sfera.fm

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Урожай Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане