Уборочная кампания началась в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Погодные условия в этом году повлияли на то, что аграрии Костанайской области начали уборочную кампанию раньше привычных сроков. О том, какая кампания предстоит, и как засуха повлияла на урожай, сообщил в ходе селекторного совещания аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил глава региона, открывая агросовещание, в текущемгоду по погодным условиям созревание культур проходило быстрее обычного, исроки уборки сдвинулись, наступили раньше. В некоторых районах работы уженачаты.

«Недостаток осенне-зимних, весенних, летних осадковотразился на росте и развитии сельскохозяйственных культур – пшеницы,масличных. Вследствие жесточайшей засухи в некоторых районах, в основном южных,урожай низкий, что, конечно, отразится на финансово-хозяйственной деятельностинаших аграриев. Посещение районов и осмотр состояния посевов зерновых имасличных культур еще раз показали, что необходима дальнейшая диверсификацияструктуры посевных площадей, внедрение трех-, четырёхпольного севооборота,соблюдение агротехнологии выращивания этих культур»,- сказал А. Мухамбетов.

Стоит отметить, что неблагоприятные погодные условия в этомгоду не коснулись крупных зерносеющих регионов - Акмолинской и Северо-Казахстанскойобластей. Зато коснулись Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанскойобластей. Засуха наблюдается и в ряде регионов России. Это, по словам акима,вполне может стать причиной увеличения цены на зерно, что позволит нашимсельхозформированиям снизить негативные последствия засухи.

«Из-за недостатка зимне-весенних осадков, неблагоприятноговесенне-летнего теплового режима урожайность кормовых культур составила от 1 до6 ц/га. Особенно это отразилось на заготовке кормов в юго-западных районах, гдезаготовлено от 24 до 50% сена от доведенного задания. В этой связи необходимопродолжить сенокошение и в полном объеме обеспечить кормами все поголовье скотав частном и производственном секторах»,- заключил А. Мухамбетов.

Фото: sfera.fm