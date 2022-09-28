Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Уборочная кампания близится к завершению в Костанайской области

    28 Сентября 2022, 19:43

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области собрано с полей 99,2% урожая. В ближайшие дни при благоприятных погодных условиях аграрии планируют полностью завершить работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Зерновые убраны на 99,2%, собрано свыше 3 млн гектаров, намолочено 4 млн 704 тыс. тонн. Урожайность в этом году - 11,9 центнера с гектара. В прошлом году урожайность была 7,5. В этом году урожай по области хороший», - сообщил главный специалист управления сельского хозяйства Костанайской области Кенже Жумандыков.

    Что касается масличных культур - они убраны на площади 366 тыс. га или 49%. Из них намолочено 203 тыс. тонн. Урожайность масличных в этом году 5,5 центнеров с гектара.

    «Многие районы уже завершили работы. Уборка урожая еще идет и на стадии завершения в Житикаринском, Камыстинском, Карабалыкском, Костанайском, Мендыкаринском, Федоровском, Сарыкольском и Узынкольском районах. В ближайшие дни планируется завершить кампанию, если позволят погодные условия», - подытожил К. Жумандыков.

    Ранее сообщалось, что в этом году в Костанайской области посевная площадь составит 5 млн 173 тыс. гектаров, в том числе озимые культуры более 37 тыс. Яровой сев планировалось разместить на площади более 4 млн га, зерновые и бобовые – 3 млн 928 тыс. га, масличные культуры - 651,7 тыс. га.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге