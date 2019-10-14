Уборку урожая завершили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области завершилась уборка урожая. В закрома поступило 880,4 тысячи тонн зерна, намолоченного с площади 842 тыс. га. Средняя урожайность зерновых составила 10,5 ц/га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинские аграрии собрали 647,7 тыс. тонн пшеницы. Урожай картофеля составил 270 тыс. тонн, овощей – около 42 тонн.

Итоги уборки озвучили на аппаратном совещании в акимате области.

Отмечено, что для проведения уборочных работ сельхозтоваропроизводителям было выделено 15 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива. Еще 2 тысячи тонн солярки крестьяне получат для сушки зерна.

Осенние работы на полях продолжаются. Сейчас началась вспашка зяби.

«Для формирования резервного запаса зерна, стабилизации на внутреннем рынке, АО «НК «Продкорпорация» объявило закуп пшеницы 3-го класса по цене от 70 до 76 тыс. тенге за тонну (с учетом НДС), в зависимости от качественных показателей. От области планируется сдать 54,3 тысячи тонн пшеницы. Сейчас этот объем распределяется между производителями», - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашов.

Как проинформировали на совещании, для сдерживания цен на хлеб уже закупили 100 тонн муки в стабфонд. Дополнительно планируется приобрести еще 400 тонн.

Аким области Женис Касымбек поручил держать под контролем ситуацию с ценами.

«Начинаются ежегодные сельхозярмарки. Своевременно информируйте горожан, чтобы люди смогли сделать запасы по нормальным ценам», - сказал глава региона.

В Караганде сезон ярмарок «Ауыл – Береке 2019» стартует 19 октября. Торговые палатки с продукцией от местных производителей будут установлены на площади по улице Олимпийская (за стадионом «Шахтер»).

Такие же ярмарки проводятся в городах-спутниках и районных центрах. Они пользуются популярностью у населения. Люди стремятся закупить мясо и овощи по ценам на 15-20% ниже рыночных.

Дефицита продуктов не ожидается. В этом сезоне сельчане готовы поставить в продажу свыше 1800 тонн своей продукции. Планируется реализовать на ярмарках более 230 тонн мяса, свыше 1100 тонн картофеля, 340 тонн овощей.

С начала года в области уже прошло 625 сельскохозяйственных ярмарок, на которых реализовано около 6 тыс. тонн продукции.