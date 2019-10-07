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    Уборка зерновых культур и картофеля завершена в Павлодарской области

    7 Октября 2019, 16:18

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В нынешнем сезоне уборочная площадь в регионе составляет 1097,8 тыс. га, что больше прошлогоднего уровня на 87,3 тыс. га, или на 8,6%, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

    Об этом сообщили в управлении сельского хозяйства области.

    «Завершены уборочные работы по зерновым культурам, их валовый сбор составил 786,8 тыс. тонн, что больше, чем в прошлом году, на 38 тыс. тонн. Но средняя урожайность на 0,6 центнера с га стала ниже, чем в прошлом году, в этом году составила 10 центнеров с га, - сообщили в областном управлении сельского хозяйства. - Также полностью собран картофель с площади 17,9 тыс. га. Валовый сбор «второго хлеба» составил 542 тыс. тонн, в прошлом году он составлял всего 478,6 тыс. тонн. Значительно повысилась средняя урожайность картофеля - 304 центнера с га, в прошлом году была 278».

    Завершается уборка овощей с площади 5,9 тыс. га, на сегодняшний день урожай собран на 90%. Валовый сбор - 187,2 тыс. тонн со средней урожайностью 317 центнеров с га.

    Стоит отметить, что в нынешнем сезоне увеличены площади зерновых, масличных, кормовых культур, картофеля и овощей. Площадь под бахчевые культуры осталась на прошлогоднем уровне.

    Кроме того, по информации сельхозуправления, в регионе завершились работы по заготовке сена. Всего для успешного проведения предстоящей зимовки скота в области планировалось заготовить 911,5 тыс. тонн сена, 201,6 тыс. тонн соломы, 118,7 тыс. тонн силоса и 54,5 тыс. тонн сенажа.

    Стоит отметить, что сельхозтоваропроизводители области перевыполнили план по заготовке грубых кормов на 47%, общий объем составил 1341 тыс. тонн. На сегодняшний день крестьяне подвезли к местам зимовки 965 тыс. тонн грубых кормов. Средняя урожайность сена составила 8,3 центнера с га.

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    Павлодарская область Урожай Сельское хозяйство
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