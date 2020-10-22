Уборка зерновых и зернобобовых культур завершена почти на 100 % - Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уборка зерновых и зернобобовых культур завершена на 99,8%. Остались только небольшие поля кукурузы и риса. Об этом сообщила и.о. директора Департамента агропродовольственных рынков, органической продукции и технического регулирования Министерства сельского хозяйства РК Сауле Журынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день Министерство сельского хозяйства проводит мониторинг по обеспеченности регионов по 32 социально значимым продовольственным товарам. Еженедельно в процессе мониторинга учитываются запасы в стабилизационных фондах, крупных торговых системах, складах поставщиков и перерабатывающих предприятиях. По данным регионов, на 16 октября 2020 года в республике имеется 1,9 млн запасов продовольственных товаров. В том числе в стабилизационных фондах – 25,3 тысяч тонн, на добывающих предприятиях –– 1,6 млн. тонн, на складах – 137 тысяч тонн, в торговых точках - 172 тысяч тонн. Наряду с этим, имеется 813,2 млн штук яиц и 10,9 млн тонн продовольственной пшеницы», - сообщила на пресс-конференции в СЦК Сауле Журынова.

По ее словам, имеется недельный запас скоропортящихся продуктов, по остальным видам продукии сформирован запас на несколько месяцев. Производство продовольственных товаров не приостанавливается, запасы будут обновляться и пополняться. Поэтому дефицита не будет и не ожидается.

«На сегодня уборка зерновых и зернобобовых культур завершена на 99,8%. Остались только небольшие поля кукурузы и риса. Намолочено 20,5 тонн зерна. Объем собранных зерновых и зернобобовых культур достаточно для полного охвата внутренних потребностей страны и реализации потенциала экспорта 7,8 млн тонн зерна», - заключила она.