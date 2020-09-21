Уборка урожая завершается в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области к концу сентября планируется завершить уборку урожая. Некоторые зерносеющие районы уже закончили работы. Несмотря на засушливое лето, валовой сбор зерна и средняя урожайность выше прошлогодних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О ходе осенне-полевых работ доложил руководитель управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашов на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«На сегодня убрано 86,6% площадей зерновых. При средней урожайности 10,1 центнера с гектара намолочено 781,2 тысячи тонн зерна, в том числе пшеницы 567,2 тысячи тонн. В Жанааркинском и Шетском районах уборка зерновых завершена. Крупные зерносеющие предприятия Нуринского района собрали весь урожай», - сообщил спикер.

По его словам, в некоторых хозяйствах средняя урожайность достигает 15 ц/га.

Под урожай 2021 года засыпано 91,8 тысячи тонн семян зерновых культур - это 87,4% от потребности.

Картофель убран с площади 8 535 гектаров (83,6%). Собрано 175,8 тысячи тонн при средней урожайности 206 ц/га.

В этом году в области увеличили посадку овощей. В настоящее время урожай убран на площади 859 га (56,1%). Уже собрали 24 тысячи тонн при средней урожайности 279,6 ц/га.

В уборке урожая задействовано 2 345 зерноуборочных, 60 картофелеуборочных комбайнов, 300 единиц свальных жаток и 72 картофелекопалки.

Сельхозтоваропроизводителей обеспечили удешевлённым дизельным топливом. Растениеводы получают субсидии. Льготное кредитование предоставляется через финансовые институты АО «КазАгро».

Достигнута договорённость о поставках картофеля и овощей нового урожая в стабилизационный фонд области по фиксированным ценам. Планируется направить в запасы 3 443 тонны картофеля, 559 тонн моркови и 228 тонн капусты. В межсезонье местная продукция будет поставляться в социальные павильоны и супермаркеты, чтобы не допустить резкого скачка цен.

Также в целях стабилизации цен на хлеб планируется формирование резервного запаса зерна в объёме 36,3 тысячи тонн.

Аким области Женис Касымбек дал поручения по формированию стабфонда.