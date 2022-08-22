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Уборка урожая начнется 1 сентября в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
22 Августа 2022, 19:11
Уборка урожая начнется 1 сентября в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области некоторые хозяйства уже приступили к сбору выращенного зерна, картофеля и овощей. Массово кампания начнется 1 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О готовности к осенним полевым работам доложил на аппаратном совещании руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров.

По его словам, завершается заготовка кормов. Уже имеется почти 90 % необходимых запасов сена. Кроме того, заготовлен сенаж.

«В этом году уборочная площадь зерновых культур составит 920 тыс. га, масличных – 58,4 тыс. га, картофеля – 11 507 га и овощей – 1436 га. Средняя урожайность зерновых ожидается на уровне 8,6 ц/га. Вся необходимая техника готова», – сообщил Аскар Санаубаров.

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Растениеводам выплачено 4,8 млрд тенге субсидий – на возмещение стоимости удобрений, семян, пестицидов, затрат по доставке поливной воды. Сельхозпредприятия получили финансовую помощь через Аграрную кредитную корпорацию. Выделено дизельное топливо по удешевленной цене.

Массовый сбор зерновых планируется провести с 1 по 25 сентября. Уборка картофеля должна завершиться до 30 сентября.

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Карагандинская область   Урожай   Сельское хозяйство  
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