Уборка урожая началась в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Убирать урожай начали в Каркаралинском, Нуринском, Бухар-Жырауском, Абайском и других районах Карагандинской области. Всего в этом году урожай соберут с 884 тыс. га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале августа осмотрели все поля основных зерносеющих районов – Абайского, Бухар-Жырауского, Осакаровского, Нуринского. Ознакомились с подготовкой к уборочным работам и состоянием посевов сельскохозяйственных культур. Видовая урожайность зерновых хорошая. Однако неблагоприятная жаркая погода в июле и августе сказалась на наливе зерна», - рассказал руководитель управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашов.

В этом году пшеницу соберут с 631 тыс. га, ячмень – с 200 га, овес - с 16 тыс. га. Масличные культуры в этом году засеяли на площади 24 тыс. га. Уборка картофеля пройдет на площади 10,4 га, других овощей – 1,5 тыс. га.

В уборочных работах будут задействованы 2 344 зерноуборочных комбайна, 60 картофелеуборочных комбайнов и 72 картофелекопателя.

«Необходимо в следующем году увеличить посевные площади картофеля, капусты, лука и моркови. У нас высокий спрос на овощи, есть возможность их хранить. К тому же запасы овощей позволяют контролировать рост цен на них в зимне-весенний период», - поручил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Глава региона также сообщил, что вопрос уборки урожая он будет контролировать лично.