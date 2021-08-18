Уборка картофеля началась в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Высокопродуктивный сорт картофеля осваивают жамбылские аграрии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации региональной службы коммуникаций Жамбылской области, хозяйства близлежащего к Таразу Жамбылского района приступили к уборке картофеля. Из-за засушливой погоды она началась на две недели раньше, чем обычно.

Крестьянское хозяйство «Шарипов», расположенное на территории Акбастауского сельского округа, засеяло скороспелым сортом картофеля 80 гектаров. Сейчас идет копка клубней, которые отправляются на таразский рынок «Ауыл береке» и в город Шымкент. На складах формируется и семенной фонд.

Работающее с 2013 года крестьянское хозяйство на 273 гектарах своих сельхозугодий выращивает лук, картофель, морковь, сахарную свеклу, ячмень. Имеет овощехранилище вместимостью 1 200 тонн, 16 тракторов, вспомогательную технику, а также приобретенные в лизинг свеклоуборочные комплексы,

Около 260 человек в горячую пору уборки урожая занято на сборе и упаковке в мешковую тару собранного картофеля. Заработная плата выплачивается ежедневно, с техникой нет проблем, заверил руководитель хозяйства Тимур Шарипов.

«В этом году погода не радовала нас осадками, - рассказал заместитель акима Жамбылского района Ерлан Кыдыралыулы. - Это хозяйство использовало метод капельного орошения. Водосберегающая технология позволила добиться высокого урожая. Копка будет завершена в течение двух недель. А пока мы подаем воду другим влаголюбивым культурам».

В целом только по Жамбылскому району картофелем засеяно 5 800 гектаров. Овощные культуры занимают 8 882 гектара.

По данным областного сельхозведомства, в 2020 году в Жамбылской области картофелем было засеяно 11,2 тысячи гектаров, 25 процентов из которых, или 2 560 гектаров, приходится на Жуалынский район, ранее считавшийся преимущественно картофелеводческим. Этот район в Жамбылской области всегда славился своим картофелем – экологически чистым и хранящимся долго. На плодороднейших полях этого района, в военсовхозе «Бурно-Октябрьский», некогда в огромных объемах выращивался картофель с отменным вкусом и высокой урожайностью. «Бурненскую картошку» отправляли по всему Союзу.